Квартиру, которая предположительно принадлежит блогеру Юрию Хованскому, выставили на продажу в Санкт-Петербурге. Соответствующее объявление появилось на Avito.

Об этом сообщил Telegram-канал «Небожена». Стоимость в объявлении — 45 миллионов рублей.

Источник фото: Avito

«Кресло, на котором он записывал песню про чеченцев, наверняка выставят на аукционе», — предположили на канале со ссылкой на объявление.

Интерьер квартиры похож тот, который был на съемке с момента задержания.

В объявлении говорится, что квартиру расположена в элитном ЖК, с охраняемой территории. Также там есть открытая и подземные парковки, двор с прудом, фонтан и детская площадка. Ремонт делался из премиальных материалов, а мебель дизайнерская и выполнялась под заказ.

Юрия Хованского задержали девятого июня в Санкт-Петербурге по статье об оправдании терроризма. Причиной стала песня про «Норд-Ост», в которой он высмеивал гибель большого количества людей. Ролик с песней появился на его YouTube-канале больше года назад.