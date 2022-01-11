Названа лучшая программа в карьере Андрея Малахова

Диктор советского телевидения Анна Шатилова в день юбилея телеведущего Андрея Малахова в интервью NEWS.ru назвала лучшую программу с его участием. По мнению Шатиловой, это шоу «Привет, Андрей».

«„Привет, Андрей“ — это действительно замечательная, лучшая программа: приходят те певцы, кто уже давно не в эфирах, вспоминают и поют старые песни. Это очень трогательно и хорошо. Я слышала от зрителей, они говорят, что за эту программу готовы простить Малахову даже то, что им в его передачах не нравится — скандальчики», — сказала Шатилова.

Она добавила, что, несмотря на критику Малахова зрителями, считает его хорошим ведущим, а также выразила удивление по поводу его возраста (Малахову исполнилось 50 лет) — диктор призналась, что считала его моложе.

В один день с Андреем Малаховым празднует 50-летие и другой любимец публики — актер Константин Хабенский. В честь юбилея его коллега Мария Кожевникова рассказала, как Хабенский помогал ей играть сложные для нее сцены.