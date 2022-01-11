Актриса Мария Кожевникова рассказала, как Хабенский помогал ей играть сложные сцены

В юбилей народного артиста России, режиссера и сценариста, художественного руководителя МХТ им. А. П. Чехова Константина Хабенского актриса Мария Кожевникова рассказала, как он в свое время учил ее играть сложные сцены, передавая эмоции через выражение глаз и пульсацию вен. Речь идет о роли Сельмы, одной из двух выживших в Холокосте, написал Ura.ru.

«Он научил меня играть венами на шее. В „Собиборе“ была сложная сцена — избиение Хаима (муж Сельмы — ред.), когда настолько уничтожают человеческую личность, что я даже не представляла, как такое можно вообще снимать. Костя сказал: „Мы эту сцену будем снимать только через твои глаза. И мне нужно, чтобы на каждом моменте его избиения у тебя на шее пульсировала вена“. И действительно, эта сцена получилась еще более леденящей», — сообщила Кожевникова.

Актриса отметила, что многие знают Хабенского как прекрасного актера, однако из него получился и гениальный режиссер. У Константина, на ее взгляд, есть хорошее видение. Он очень порядочный и спокойный как в жизни, так и в профессии. В день рождения Хабенского Кожевникова пожелала ему крепкого здоровья и счастья, и чтобы он засыпал с улыбкой и просыпался с ней.

Во вторник, 11 января, Константину Хабенскому исполняется 50 лет. Наибольшую известность он получил благодаря телесериалу «Убойная сила» и фильмам «Ночной Дозор» и «Дневной Дозор». В 2018 году Хабенский снял «Собибор».