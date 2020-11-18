Названа дата прощания с Виктюком

«Прощание с Романом Григорьевичем пройдет 20 ноября в открытом формате», — уточнила пресс-атташе театра Виктюка.

Уточняется, что режиссер ушел из жизни накануне на 85-м году жизни. Его госпитализировали в октябре с коронавирусной инфекцией. Причиной смерти стала тромбоэмболия. Тромб закупорил сосуд.

За свою многолетнюю творческую жизнь Виктюк снял несколько десятков картин и поставил свыше сотни спектаклей.

«Он крупный, видный театральный деятель. Такая яркая фигура! Талантливый человек, который создал важную, самобытную страницу в истории российского театра. Это большая утрата для нашей культуры», — обозначил режиссер, глава киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров.

Ученица Виктюка актриса Юлия Рутберг предложила поставить режиссеру памятник перед его театром.

«XX век — это мощнейшая режиссура, и в этой палитре, радуге, которая дана была человечеству и театральному искусству, существует имя Романа Григорьевича Виктюка», — обратила внимание артистка.