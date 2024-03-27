Знаменитости 27 марта 2024, 15:04 Навка возобновила общение с подругами с Украины Песков: фигуристка Навка возобновила общение с украинскими подругами РИА «Новости»

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Фигуристка Татьяна Навка перестала общаться с друзьями с Украины, но спустя время возобновила общение с ними. Об этом ее супруг, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, рассказал в интервью изданию «Аргументы и Факты».

По его словам, его жена, уроженка Днепропетровска, всегда поддерживала тесные контакты со своими друзьями детства. Однако в 2022 году между ней и ее давними подругами произошел конфликт, который привел к разрыву их многолетней связи. Это стало серьезным испытанием для фигуристки.

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«Она где-то на полтора года утратила с ними общение, потому что они ее отвергли и возникла стена абсолютная. Для нее это было очень больно», — отметил Песков.

Однако он выразил уверенность, что, несмотря на сложные времена в отношениях между странами, диалог восстановится в обозримом будущем.

«Потом эти подружки уехали с Украины, сейчас они живут в Европе и не хотят возвращаться. И общение восстановилось, жена с ними снова прекрасно общается», — добавил Песков.

Он также заявил, что Навка тяжело переживала болезнь фигуриста Романа Костомарова. Его комментарий вошел в документальный фильм о знаменитом спортсмене.