08 марта 2024, 05:25
«Ночами плакала». Песков рассказал о переживаниях Навки из-за болезни Костомарова
Песков заявил, что Навка тяжело переживала болезнь Костомарова
Российская фигуристка Татьяна Навка тяжело переживала болезнь своего партнера по танцам на льду олимпийского чемпиона Романа Костомарова. Об этом, как сообщило РИА «Новости», рассказал ее супруг, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в фильме, посвященном истории спортсмена.
«Таня переживала жутко, дома ночами плакала, когда было непонятно, что он все-таки пойдет на поправку», — прокомментировал Песков сложившуюся ситуацию в документальной ленте «Роман Костомаров: рожденный дважды».
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В беседе с журналистами после премьеры фильма, которая прошла в рамках выставки «Россия» на ВДНХ, спикер Кремля назвал фильм феноменальным и отметил целеустремленность и силу воли спортсмена.
Ранее Роман Костомаров поделился с подписчиками видео своего проката на сноуборде. Он отметил, что, несмотря на все сложности, у него это получилось, и пожелал всем здоровья.
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