Знаменитости 08 марта 2024, 05:25 «Ночами плакала». Песков рассказал о переживаниях Навки из-за болезни Костомарова Песков заявил, что Навка тяжело переживала болезнь Костомарова РИА «Новости»

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Российская фигуристка Татьяна Навка тяжело переживала болезнь своего партнера по танцам на льду олимпийского чемпиона Романа Костомарова. Об этом, как сообщило РИА «Новости», рассказал ее супруг, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в фильме, посвященном истории спортсмена.

«Таня переживала жутко, дома ночами плакала, когда было непонятно, что он все-таки пойдет на поправку», — прокомментировал Песков сложившуюся ситуацию в документальной ленте «Роман Костомаров: рожденный дважды».

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В беседе с журналистами после премьеры фильма, которая прошла в рамках выставки «Россия» на ВДНХ, спикер Кремля назвал фильм феноменальным и отметил целеустремленность и силу воли спортсмена.

Ранее Роман Костомаров поделился с подписчиками видео своего проката на сноуборде. Он отметил, что, несмотря на все сложности, у него это получилось, и пожелал всем здоровья.