Наташа Королева посчитала нелепым запрет на въезд в Литву

Певица Наташа Королева назвала нелепицей запрет литовских властей въезжать ей в эту страну до 2027 года. Она сказала, что ей стыдно за представителей власти Литвы.

«Ну просто нелепица какая-то. Мир окончательно перевернулся с ног на голову… И невольно испытываешь испанский стыд за таких представителей власти, которые, пропагандируя „свободу“, требуют „оценки геополитической обстановки“», — заявила Королева РБК.

Она напомнила, что давала концерт в Вильнюсе в феврале 2020 года, тогда власти не были обеспокоены ее выступлением.

«Хочется задать вопрос: а где был господин [Лауринас] Касчюнас в 2020 году, или, может, он недавно занял кресло председателя парламентского комитета по национальной безопасности и обороне и ему необходимо выслужиться?» — задалась вопросом певица.

Въезд в республику закрыт также российскому исполнителю Хабибу Шарипову. Решение о запрете принял департамент миграции при МВД Литвы. По предварительным данным, причиной стало то, что артисты ранее выступали в Крыму. Королева и Шарипов не смогут въехать в страну до 21 января 2027 года. Также в списке нежелательных лиц в Литве числятся Филипп Киркоров, Олег Газманов, Григорий Лепс, об этом напомнило РИА «Новости».