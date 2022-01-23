Наташе Королевой и Хабибу закрыли въезд в Литву

Власти Литвы запретили въезд на территорию страны российским исполнителям Наташе Королевой и Хабибу Шарипову. Об этом сообщило национальное радио LRT.

По информации радиостанции, решение о закрытии въезда принял департамент миграции при МВД Литвы. Королеву и Шарипова не будут пускать на территорию республики до 21 января 2027 года.

Ранее председатель комитета Сейма страны по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас и депутат Витаутас Юозапайтис написали обращение в МИД Литвы с просьбой запретить въезд двум российским исполнителям.

Они напомнили, что Королева и Шарипов выступали в Крыму. В связи с этим Касчюнас и Юозапайтис потребовали министерство оценить идеологическую составляющую их будущих концертов в Литве. Также они попросили объявить Королеву и Шарипова нежелательными персонами в республике.

Литовские власти уже не первый раз закрывают въезд в страну для российских звезд. Зимой 2021 года на пять лет закрыли въезд Филиппу Киркорову. Причиной также стали концерты исполнителя в Крыму.