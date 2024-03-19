Знаменитости 19 марта 2024, 04:39 Наташа Королева кардинально изменила образ Наташа Королева на премии появилась в рыжем парике и розовом костюме РИА «Новости»

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На церемонии вручения премии «Виктория» певица Наташа Королева предстала в новом образе. Артистка надела ярко рыжий парик и розовый брючный костюм, об этом написал сайт телеканала «Муз-ТВ».

Парик кардинально изменил внешность певицы. Вместе с яркой сверкающей майкой и костюмом Королева выглядела значительно моложе своих лет.

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Публике понравились перемены в образе артистки. Поклонники уверены, что этот эксперимент станет отправной точкой для перемен в гардеробе певицы.

В середине февраля стало известно, что Наташа Королева за границей «подцепила» какую-то загадочную болезнь. Певица навещала родственников в США. Королева не стала комментировать сообщения о своем здоровье.