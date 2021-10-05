Наталья Штурм заподозрила жену Прохора Шаляпина в инсценировке смерти

Внезапная смерть Клаудии Дэвис, жены Прохора Шаляпина, вызвала сомнения у певицы Натальи Штурм. Артистке показалось странным, что канадская миллионерша в преклонном возрасте вдруг решила обрести себе такого мужа. Об этом Штурм написала в Instagram.

Певица обратила внимание, что Дэвис была юристом и знала многие тонкости в законах. По ее мнению, она могла инсценировать свою смерть из-за финансовых трудностей. Штурм предположила, что свадьба с Шаляпиным обошлась ей не в 15 миллионов рублей, а в гораздо меньшую сумму.

«Вам не кажется история со скоропостижно умершей женой Проши Шаляпина каким-то чудовищным фейком?» — написала Штурм.

Сам же Шаляпин, по мнению Штурм, подписал брачный контракт, не понимая, что в нем написано, потому что документ был составлен на английском языке, которого певец, по ее словам, не знает.

«Прохор подписал сам не знает что», — предположила певицы.

Шаляпин уже ответил Штурм. Он не понял, зачем его коллеге строить такие теории заговора.

«Наташа, ну зачем ты так?» — возмутился вдовец.

Штурм в ответ назвала Шаляпина «наивным и доверчивым». Она уверена, что он многого не знает. Певица посоветовала ему вынести уроки из этой истории и найти избранницу своего возраста.

Сам певец ранее отказался от наследства своей умершей жены-миллионерши.