Прохор Шаляпин отказался от наследства умершей супруги-миллионерши

Российский певец Прохор Шаляпин отказался от наследства своей жены Татьяны Клаудии Дэвис, которая совсем недавно умерла в США от последствий ковида. Об этом заявила мать артиста Елена Колесникова, написал сайт NEWS.ru.

«Ни на какое наследство мы претендовать не будем. Сын сказал: „Я даже не собираюсь претендовать на наследство, это все не мое“», — процитировало издание слова женщины.

Его мать отметила, что Прохор в этой ситуации будет руководствоваться совестью. Все состояние супруги-миллионерши перейдет ее родителям.

Колесникова добавила, что ее сын до сих пор пребывает в шоке от этой новости. Он даже не понял, как быстро все это произошло. Певец на данный момент находится в Москве, а всеми вопросами, касающимися похорон, занимаются родители его супруги.

Раннее в СМИ ходило множество слухов о миллионах Татьяны Клаудии Дэвис. Сообщалось, что она имеет сеть юридических контор. Однако точного подтверждения этой информации не было. Некоторые считают, что Татьяна была не всегда чиста в бизнесе, и называют ее смерть банальной инсценировкой.