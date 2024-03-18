Знаменитости 18 марта 2024, 13:51 Наталья Фриске заявила о комплексах из-за сестры Сестра Фриске рассказала о комплексах из-за сестры Alexander Keltik/Russian Look / Global Look Press

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Блогер Наталья Фриске борется с комплексами, появившимися из-за успеха сестры. В своем аккаунте в Instagram* женщина призналась, что ее нередко сравнивали с певицей.

По словам Фриске, после выхода сестры на сцену родители и другие люди стали часто сравнивать девушек. При этом блогера никогда не хвалили, из-за чего у нее со временем развились комплексы. Сейчас она старается проработать их.

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В 2007 году Наталья Фриске заменила сестру в группе «Блестящие». Она дебютировала с коллективом на церемонии вручения музыкальной награды MTV Russian Music Awards 2007. Во время сольной карьеры младшая сестра певицы подружилась с Надей Ручкой. В 2008 году Наталья решила покинуть группу.

Ранее стало известно, что подросший сын Жанны Фриске снимется в новом кулинарном шоу Регины Тодоренко. Программа нацелена на сближение родителей и детей во время готовки блюд.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.