Происшествия 09 апреля 2024, 14:43 Бизнес-партнера Ивлеевой потребовали объявить банкротом Shot: основателя ООО «Масло Медиа» Пичугина потребовали объявить банкротом РИА «Новости»

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Бизнес-партнера блогера Анастасии Ивлеевой потребовали объявить банкротом. На основателя ООО «Масло Медиа» Александра Пичугина подали в суд его же коллеги. Они утверждают, что предприниматель незаконно вывел из компании более миллиона рублей, сообщил Telegram-канал Shot.

По информации канала, в июле 2023 года руководство ООО «Масло Медиа», занимающееся продвижением бизнеса через интернет-рекламу, обратилось в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать с Пичугина почти 1,1 миллиона рублей. Бизнесмена заподозрили в неосновательном обогащении.

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По сообщению его сотрудников, Пичугин получил миллион на рекламу от одной из компаний, которую вела его медиакомпания, но эти средства не были использованы для продвижения.

Руководство ООО «Масло Медиа» выиграло суд, но Пичугин не согласился с этим решением и подал апелляцию, которая была отклонена. Сейчас руководство подало новый иск, требуя признать Пичугина банкротом, который до сих пор ничего не выплатил.

Кроме того, несколько недель назад Ивлеева открыла бар в центре Москвы. Ей принадлежит 20% нового заведения, а остальные 80% — Пичугину.

Ранее стало известно, что Ивлеева заработала более 90 миллионов рублей на газировке и чипсах