Знаменитости 16 апреля 2024, 15:02 «Наших в массы». Звезда «Эмили в Париже» засветилась в рубашке российского бренда Звезда сериала «Эмили в Париже» Раза появилась в рубашке российского бренда IMAGO / Steve Vas / Global Look Press

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Актриса Камилль Раза, известная благодаря роли в популярном сериале «Эмили в Париже», вышла в свет в рубашке российского бренда Yana Besfamilnaya. Фотография в модном образе появилась в социальных сетях звезды.

Актриса снялась в белой рубашке необычного кроя. Классический предмет гардероба, дополненный подвязками, эффектно сочетался с ярко-красной мини-юбкой, белыми носками и лоферами, декорированными ремешком. В качестве аксессуара Раза выбрала солнцезащитные очки в белой оправе «кошачий глаз».

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«Наших в массы!» — прокомментировала снимок звезды журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале.

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