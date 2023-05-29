Знаменитости 29 мая 2023, 01:28 «Наша главная старперка». Соседов ответил на слова Пугачевой о холопах и рабах Музыкальный критик Соседов назвал Пугачеву «главной старперкой» после ее слов о холопах РИА «Новости»

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Музыкальный критик Сергей Соседов назвал певицу Аллу Пугачевой «главной старперкой» в ответ на сказанные ею ранее слова о холопах и рабах. Об этом он заявил в ходе программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

«Кто это сказал? Наша главная старперка, прости господи! Рабы и холопы! А она барыня выискалась! Она была когда-то талантлива. Нужно оставаться человеком, но оказалось, что ей этого понимания не дано», — сказал музыкальный критик.

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Соседов не обошел вниманием и певицу Лайму Вайкуле. По его мнению, латвийская исполнительница рубит сук, на котором сидит. Соседов напомнил о заявлении Вайкуле о том, что она ненавидит Советский Союз.

«Кем бы ты была без Советского Союза вообще? Кто бы тебя видел? Где бы тебя слышали? И она что-то там выступает! Видимо, господь лишает этих людей ума», — сказал Соседов.

По мнению музыкального критика, карьера этих артисток в России завершена. Россиянам, по его словам, стоит сделать выводы, если покинувшие страну знаменитости решат вновь давать концерты в их городах.

Ранее СМИ сообщили, что все члены семьи Пугачевой уехали из России. Дочь примадонны Кристина Орбакайте улетела в США к супругу и дочери, старший внук Пугачевой Никита уже около года проживает в Штатах. Также из России улетел младший внук певицы Дени Байсаров.