Знаменитости 07 января 2024, 21:19 «Народу совершенно неинтересно». Лоза раскритиковал «новогодние огоньки» Композитор Лоза раскритиковал новогодние шоу за оторванность от народа РИА «Новости»

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Традиционные «новогодние огоньки» совершенно не интересны зрителям, потому что там каждый год происходит одно и тоже, а артисты выступают не для народа, а для самих себя. Такое мнение выразил композитор Юрий Лоза в беседе c новостным порталом aif.ru.

По мнению музыканта, главная проблема в том, что российское телевидение в целом не ориентировано на зрителя. В результате на новогодних шоу «Киркоров поет для Баскова про Баскова», а народу это совершенно не интересно. Лоза напомнил, что в советское время эти концерты проходили совершенно по-другому.

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«Если вы вспомните те огоньки, старые, то там Кобзон пел для сталеваров, для хлеборобов. Именно они были главными героями огоньков, сидели на почетных местах, их представляли, их, что называется, облизывали. Потом выходили артисты, пели для них. А здесь артисты поют сами для себя и про себя, понимаете», — заявил Юрий Лоза.

Композитор выразил уверенность, что пришло время изменить новогодние шоу, «развернуть их в сторону народа».

Ранее Юрий Лоза высмеял песни российских звезд эстрады, заявив, что в них нет смысла.