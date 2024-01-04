Знаменитости 04 января 2024, 02:19 Лоза высмеял тексты песен российских «певцов и певуний» Лоза: в текстах песен Баскова, Долиной и Билана нет смысла РИА «Новости»

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Любой, кто знает русский язык и литературу, сочтут песни российских артистов смешными. Об этом певец и композитор Юрий Лоза написал в соцсети Facebook*.

Он поделился своим новым развлечением — чтением текстов песен артистов, которые участвовали в шоу «Песня года».

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«Для любого человека, знакомого с русским языком и литературой, это вполне сойдет за юмор. Вот только неясно — а как певцы и певуньи намереваются убедить своих поклонников, что понимают смысл, когда поют вот это», — написал Лоза.

Он привел в качестве примера тексты Димы Билана, Сергея Лазарева, Николая Баскова, Ларисы Долиной, Кристины Орбакайте. В частности, композитора не устроили строчки песен Долиной «твое лицо мне снится, опять проплывая мимо» и Билана «через день я живу на распятье».

Новогоднее шоу «Песня года» обросло скандалами. Среди них — история с «голой вечеринкой» Анастасии Ивлеевой, из-за которой из передачи вырезали Филиппа Киркорова, а также конфликт Леонида Агутина и Shaman, разразившийся после слов о «кремлевской столовой».

* Facebook принадлежит Meta, чья деятельность запрещена в России как экстремистская.