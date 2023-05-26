Знаменитости 26 мая 2023, 23:10 Народного артиста Андрея Мартынова госпитализировали в Москве РЕН ТВ: артиста Андрея Мартынова доставили в одну из столичных клиник с отравлением YouTube

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Народного артиста Андрея Мартынова госпитализировали в Москве, сообщил РЕН ТВ. По данным издания, он находится в реанимации с сильным отравлением.

Мастер дубляжа попал в больницу после того, как отравился таблетками. Сейчас медики оказывают 77-летнему артисту помощь.

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Андрей Мартынов прославился благодаря роли старшины Федота Васкова в фильме «А зори здесь тихие». Также зрители знают его по работе в фильме «Вечный зов», где он сыграл роль Кирьяна Инютина.

С начала 80-х Мартынов занялся озвучкой иностранных фильмов и сериалов. Его голосом говорит главный герой фильма «Список Шиндлера».

В 1994 году Мартынов получил звание народного артиста РФ, он является лауреатом Государственной премии СССР и РСФСР. В последние годы актер находился на пенсии. У него есть сын Александр и трое внуков, которые живут в Германии.

Ранее кинорежиссера Глеба Панфилова госпитализировали с инсультом и пневмонией. На сегодняшний день его состояние немного улучшилось.