23 декабря 2022, 17:44
Народная артистка России Надежда Бабкина получила орден «За заслуги перед Отечеством»
Президент Путин наградил Надежду Бабкину орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени
Российский президент Владимир Путина наградил народную артистку Надежду Бабкину орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Указ о награждении опубликовали на официальном портале правовой информации.
В ведомстве уточнили, что Бабкину удостоили награды за вклад в развитие культуры России. Кроме того, артистка вдет активную общественную деятельность.
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Надежда Бабкина основала и возглавила ансамбль «Русская песня» в 1974 году. Коллектив она не покидала в течение 26 лет. Сейчас артистка руководит Московским государственным академическим театром «Русская песня».
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Бабкиной — 71 год. Она не делает секрета из того, воспользовалась услугами пластического хирурга. Год назад артистка сделала круговую подтяжку лица. Благодаря операции, артистка значительно помолодела, сохранив свои черты лица.
Песни
Надежда Бабкина
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