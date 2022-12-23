Знаменитости 23 декабря 2022, 17:44 Народная артистка России Надежда Бабкина получила орден «За заслуги перед Отечеством» Президент Путин наградил Надежду Бабкину орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российский президент Владимир Путина наградил народную артистку Надежду Бабкину орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Указ о награждении опубликовали на официальном портале правовой информации.

В ведомстве уточнили, что Бабкину удостоили награды за вклад в развитие культуры России. Кроме того, артистка вдет активную общественную деятельность.

Реклама

Надежда Бабкина основала и возглавила ансамбль «Русская песня» в 1974 году. Коллектив она не покидала в течение 26 лет. Сейчас артистка руководит Московским государственным академическим театром «Русская песня».

Реклама

Бабкиной — 71 год. Она не делает секрета из того, воспользовалась услугами пластического хирурга. Год назад артистка сделала круговую подтяжку лица. Благодаря операции, артистка значительно помолодела, сохранив свои черты лица.