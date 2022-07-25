Гузеева, Бабкина и другие звезды рассказали о своих пластических операциях

Публичным людям, особенно женщинам, приходится особенно тщательно следить за внешним видом. В последние годы в России активно развивается косметология, а еще пару десятилетий назад единственной возможностью сохранить молодость были пластические операции. Издание Teleprogramma.pro рассказало, к каим вмешательствам прибегали Лариса Гузеева, Ольга Бородина, Лера Кудрявцева, Роза Сябитова и другие звезды, а также показало их архивные фотографии.

Розе Сябитовой, свахе из передачи «Давай поженимся», сейчас 60 лет. Телеведущая признается, что часто прибегала к помощи косметологов и пластических хирургов: сделала новую грудь, безоперационные подтяжки лица, липосакцию, абдоминопластику, блефаропластику. О липосакции и увеличении груди, по ее словам, Сябитова теперь жалеет.

Ее коллега Лариса Гузеева. долгие годы ведет борьбу с лишним весом. Она дважды в год посещает оздоровительные клиники, где проходит детокс и другие программы для снижения веса, а также посещает косметологов. Однако к услугам пластических хирургов, по словам 63-летней Гузеевой, она никогда не обращалась.

Телеведущей Лере Кудрявцевой — 51 год. Известно, что она делала инъекции, однако отказалась ото них из-за аллергии на препараты. Теперь Кудрявцева омолаживается с помощью аппаратной косметологии. Около 15 лет назад звезда тоже увеличила грудь, однако через несколько лет удалила импланты.

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина также прибегала к увеличению груди. Кроме того, она регулярно посещает косметологов: делает инъекции для поддержания тонуса кожи, разглаживания носогубных складок и мимических морщин, аппаратные процедуры для профилактики провисаний и старения кожи.

Певице Надежде Бабкиной — 71 год. Она не скрывает, что делала операции. За год до 70-летия Бабкина сделала круговую подтяжку лица, которая получилась удачной: узнаваемые черты народной артистки сохранились, а вид стал моложе.