Знаменитости 11 мая 2023, 11:56 Налоговая заинтересовалась концертным агентством певицы Алсу Mash: ФНС попросила Алсу разъяснить ситуацию с налогами концертного агентства певицы РИА «Новости»

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Деятельность концертного агентства певицы Алсу вызвала вопросы у Федеральной налоговой службы (ФНС). Об этом написал Telegram-канал Mash.

По его данным, артистка владеет компанией ООО «Эксклюзив Арт», через которую должны проходить все денежные операции, связанные с концертной деятельностью Алсу. Исполнительца готовится к выступлениям в Кремлевском дворце, при этом ее агентство с 2020 года показывает в отчетности нулевой баланс.

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Из-за этого ФНС заинтересовалась деятельностью компании и заблокировала ее банковские счета. Алсу попросили разъяснить ситуацию, сообщили авторы Mash.

Ранее нескольких крупных блогеров заподозрили в уклонении от уплаты налогов. Среди них оказались создательница «Марафона желаний» Елена Блиновская, Лерчек (Валерия Чекалина) и Александра Митрошина.

Также в этот список попала блогер Ольга Нечаева, известная в Сети как Акуна Матата. Ее заподозрили в неуплате налогов на 10 миллионов рублей.