Происшествия 22 марта 2024, 16:23 Блиновским предъявили обвинение в легализации 706 миллионов рублей из скрытых доходов СК: Блиновских обвинили в легализации 706 из 906 млн скрытых от налогов доходов РИА «Новости»

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Елене и Алексю Блиновским предъявили обвинение в окончательной редакции. Они «отмыли» 706 из 906 миллионов скрытых от налогов доходов, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

По версии следствия, Блиновская при содействии мужа Алексея не заплатила в казну налогов на 906 миллионов рублей. Из этой суммы пара легализовала 706 миллионов рублей. Блиновская также совершила неправомерный оборот средств платежей.

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Представители СКР добавили, что в ближайшее время Блиновским объявят о завершении расследования и ознакомят их с материалами уголовного дела.

Елена Блиновская надеется, что ей смягчат меру пресечения. Председатель Московской общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Георгий Волков рассказал, что «королева марафонов» уверена в своей невиновности. Она готова все отдать, чтобы увидеть своих детей.