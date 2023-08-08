Знаменитости 08 августа 2023, 15:37 Налоговая решила проверить доходы Ивана Урганта от корпоративов «Образ будущего»: ФНС начала проверку неофициальных доходов телеведущего Ивана Урганта РИА «Новости»

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Телеведущий Иван Ургант уехал за границу и стал зарабатывать на мероприятиях. Федеральная налоговая служба России проверит, уплатил ли он взносы с гонораров в бюджет, сообщил Telegram-канал «Образ будущего».

ФНС начала проверку в отношении Ивана Урганта. По версии специалистов, он мог получать гонорары за ведение свадеб и корпоративов в конверте и скрывать размер своих доходов. Каждый месяц телеведущий проводил по одному-два мероприятия за 30-50 тысяч евро. В 2022 году он уплатил налоги на сумму 430 тысяч рублей.

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Иван Ургант открыл счет в финском банке по недавно полученному израильскому паспорту, сообщил канал. Его родственники решили хранить деньги в грузинской кредитной организации.

Весной артиста обвинили в финансировании Вооруженных сил Украины, а в августе заметили в роли ведущего на свадьбе в Италии. «Известия» сообщили, что Иван Ургант вместе с семьей выехал за границу в марте 2022 года.