Знаменитости 23 мая 2023, 01:29 «Не верю никому». Ургант ответил на обвинения в финансировании ВСУ Иван Ургант прокомментировал попадание в список спонсоров ВСУ РИА «Новости»

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Иван Ургант отреагировал на попадание в список спонсоров украинской армии, появившийся в Сети. Телеведущий сообщил, что у нет времени комментировать каждую ложь про себя. Его слова привело издание StarHit.

Список, о котором идет речь, опубликовал Telegram-канал «Образ будущего». Туда вошли 100 человек, в основном, это артисты, которые якобы финансово помогают украинской армии. В частности, там затесалось и имя Урганта.

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«К сожалению, я ничего не знаю. Я не верю никому, тем более Telegram-каналам. Это даже комментировать странно. Если я буду каждую ложь про себя комментировать, то у меня совсем не будет времени на что-то более важное в моей жизни», — заявил по этому поводу актер.

Ранее публицист Анастасия Миронова в колонке для «360» рассказала о становлении гражданского общества на примере телеведущих Ивана Урганта и Павла Воли.