«Наказать за то, что он Моргенштерн». Жорин объяснил причину суда над артистом

По делу Моргенштерна были назначены ряд экспертиз, которые не выявили факта пропаганды наркотиков в новых клипах. Его адвокат Сергей Жорин считает, что все дело — в запросе общества, которое хочет наказать певца за его репутацию. Об этом он рассказал журналистам возле здания суда. «360» ведет прямую трансляцию с места.

«К судебному процессу мы готовы. Кульминацией является то, захочет ли суд разбираться в деталях этого административного производства или просто наказать Алишера за то, что он Моргенштерн», — сказал адвокат.

Он добавил, что из собранных материалов той статьи, по которой Моргенштерна хотят привлечь, следует его невиновность.

«Нам удалось провести расследование более тщательное, чем это сделала полиция в установленные для них сроки. Они не успели завершить расследование. Более четырех лингвистических экспертиз было проведено в рамках административного расследования», — подчеркнул Жорин.

Он напомнил, что пропаганда наркотиков определяется лингвистическим исследованием.

«ИКЦ МВД не нашло пропаганды наркотиков в песнях Алишера. Дело возбуждали не для того, чтобы его закрывать. Поэтому полицейские были вынуждены назначить третью экспертизу», — рассказал звездный юрист.

Но даже третья экспертиза тоже показала отсутствие пропаганды. После сотрудники им объяснили, что неважно, кто и что поет, а важно, кто является администратором YouTube-канала, который это выложил. Но это был не Моргенштерн. Запрос в Google полицейским не помог, поэтому дело направили в суд. Сегодня на заседании должен выступить настоящий администратор канала. При этом адвокат еще раз обратил внимание, что по большей части все началось из-за запроса общества.

«Если ваш ребенок получил двойку в школе, виноват Моргенштерн. А если пятерку, то это заслуга родителей», — привел пример Жорин.

ГБУ «Московский исследовательский центр» провело исследование клипов рэпера на песни «Розовое вино 2» и Family. Специалисты пришли к выводу, что артист демонстрирует образ жизни, в котором приоритетами являются наркотики и богатство.