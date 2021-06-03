Рассмотрение дела о пропаганде наркотиков в песнях Моргенштерна проходит в Москве. Трансляция

Зюзинский районный суд Москвы проводит заседание по делу о пропаганде наркотиков в песнях рэпера Моргенштерна. «360» ведет прямую трансляцию с места.

Экспертиза нашла в двух клипах рэпера Моргенштерна признаки пропаганды наркотиков.

ГБУ «Московский исследовательский центр» провело исследование клипов рэпера на песни «Розовое вино 2» и Family. Специалисты пришли к выводу, что артист демонстрирует образ жизни, в котором приоритетами являются наркотики и богатство.

Главная направленность клипов — это формирование у зрителей позитивного эмоционально-смыслового отношения к наркотикам и их употреблению. Для этого создаются привлекательные образы героев, употребляющих запрещенные вещества. Кроме того, Лига безопасности интернета также нашла пропаганду наркотиков в новых клипах Моргенштерна. Речь идет о видео на песни «Бебебе», «Ты ослеп» и «Ретро рейв».

В отношении рэпера было открыто административное дело о пропаганде наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров с использованием интернета.