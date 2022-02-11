Нагиев рассказал, кто будет ведущим КВН вместо Маслякова

Актер и шоумен Дмитрий Нагиев рассказал, что выступит в роли ведущего в одном из выпусков «Клуба веселых и находчивых» (КВН) на время болезни Александра Маслякова. Однако это будет не единственной заменой, рассказал Нагиев РИА «Новости».

«Александра Васильевича заменить невозможно! На время его болезни его заменят несколько ведущих. А я — первый из них», — рассказал Нагиев о своем участии в телеигре.

Ранее руководитель и бессменный ведущий передачи «Клуб веселых и находчивых» Александр Масляков сообщил, что во второй раз заразился коронавирусом, поэтому вынужден соблюдать самоизоляцию. Масляков отметил, что игра не может проходить без ведущего, поэтому его заменят «люди не чужие» или известные кавээнщики.

В СМИ появилась информация о том, что Нагиев заменит Маслякова в 1/8 финала КВН. Позже это подтвердили в официальном Instagram-аккаунте КВН.