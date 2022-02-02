Телеведущий Александр Масляков заразился коронавирусом во второй раз

Руководитель и ведущий передачи «Клуб веселых и находчивых» Александр Масляков сообщил, что во второй раз заразился коронавирусом. Врачи рекомендовали ему оставаться дома, а значит, первые игры нового сезона КВН пройдут без него. Видеообращение Маслякова появилось в официальном Telegram-канале клуба.

Масляков напомнил, что сейчас команды КВН собираются на 61-й сезон популярной игры.

«К сожалению, меня нет с вами. Ковид во второй раз подкрадывается ко мне, поэтому мне говорят, что надо посидеть дома», — рассказал он.

Масляков отметил, что игра не может проходить без ведущего, поэтому на сцене его заменят «люди не чужие» или известные кавээнщики.

«Посмотрим, как у кого с ведением все сложится», — добавил телеведущий.

В конце ноября Александр Масляков признался, что думает об уходе с поста руководителя программы. Он пояснил, что вокруг него сейчас работают только молодые люди. Но пока он не готов наблюдать за дальнейшим развитием КВН со стороны.