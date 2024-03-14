Знаменитости 14 марта 2024, 15:04 Нагиев может вернуться на телеэкраны летом 2024 года Шоумен Нагиев может стать ведущим «Премии МУЗ-ТВ 2024» РИА «Новости»

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Шоумен Дмитрий Нагиев может вернуться на телеэкраны в качестве ведущего «Премии МУЗ-ТВ 2024». На это во время специального пресс-завтрака намекнул генеральный директор канала Захар Бабин, сообщил портал «Страсти».

На встрече с журналистами в Москве, где обсуждались детали предстоящей церемонии одной из крупнейших музыкальных премий в стране, представили артистов, которые станут лицами мероприятия в этом году: Клава Кока, Лолита Милявская, Владимир Маркони и Лера Кудрявцева. Имя пятого ведущего оставили в секрете. Нагиева обсуждали, однако гендиректор предпочел оставить аудиторию в ожидании.

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«Нагиев — уважаемая персона, он крутой, классный. У нас есть еще один ведущий под вопросом, поэтому я не буду раскрывать, будет ли Дмитрий Нагиев на премии», — сказал Бабин.

Ранее на пресс-завтраке МУЗ-ТВ впервые после «голой» вечеринки появилась певица Лолита. На мероприятии она сообщила, что будет вести себя достойно и соответствовать своему возрасту.