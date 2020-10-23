Началось прощание с протоиереем Димитрием Смирновым. Онлайн-трансляция

Протоиерей Димитрий Смирнов скончался 21 октября в возрасте 69 лет. В мае священник переболел COVID-19 — он заразился через неделю после того, как назвал пандемию «чрезвычайно полезным явлением». Однако коронавирусная инфекция не стала причиной его смерти.

Прощание с протоиереем Димитрием Смирновым началось в 08:00 23 октября в храме Христа Спасителя. Отпевание священника запланировано на 10:00. Оно состоится после литургии, которая назначена на 08:30. Отпевать протоиерея будет управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий.

В конце сентября стало известно, что священник попал в реанимацию. Его близкие заявили, что состояние протоиерея не связано с коронавирусной инфекцией — он переболел COVID-19 в мае и вылечился спустя две недели после заражения. По словам священника Федора Лукьянова, он скончался от хронического заболевания. О какой именно болезни идет речь, он не уточнил.

Почетный председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов не раз делал различные резонансные заявления. За некоторые его слова церковь потом извинялась, а сам священник становился героем множества мемов.

Он сравнивал с «бесплатными проститутками» женщин, которые живут с мужчинами в гражданском браке. Кроме того, протоиерей одобрил действия одной из своих прихожанок, которая не пустила семилетнюю дочь в школу — она оставила девочку дома ухаживать за новорожденным младенцем. Смирнов также был уверен, что именно родители должны выбирать дочери супруга, а также называл ненаучной теорию Дарвина.