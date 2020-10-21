На 70-м году жизни скончался известный российский клирик протоиерей Димитрий Смирнов. Широкую известность он получил на посту председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства — именно здесь он высказывался наиболее провокационно и скандально.

Священник Федор Лукьянов, занявший пост председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства вместо Димитрия Смирнова, рассказал о том, что протоиерей скончался в результате длительной хронической болезни. Отпевать его будут в пятницу, 23 октября, в храме Христа Спасителя.

В мае 2020 года Смирнов перенес COVID-19, однако, по информации СМИ, успешно вылечился — уже к концу месяца он выписался из госпиталя. Лукьянов заявил, что смерть его коллеги никак не связана с COVID-19. При этом сообщения о смерти Димитрия Смирнова поступали еще в начале октября, однако они не подтверждались.

Почвой для таких слухов стало состояние здоровья протоиерея: в конце сентября он попал в больницу. Представители РПЦ заявляли, что от COVID-19 священник вылечился, но болезненное состояние у него сохраняется.

Против геев, абортов и интернета

Известность протоиерей получил преимущественно из-за своих скандальных высказываний. Священник яростно защищал так называемые традиционные ценности, выступал против гомосексуалов и абортов.

Один из громких скандалов с участием Смирнова произошел после его речи после смерти знаменитого социолога, сексолога и психолога Игоря Кона. Димитрий Смирнов назвал ученого «великим проповедником гомосексуализма и педофилии», так как Кон поддерживал сексуальные меньшинства.

Резко высказывался священник и про советскую власть, узаконившую аборты. По мнению Смирнова, такое решение даже не сравнимо с нацистским геноцидом, потому что «Гитлер отдыхает». Смирнов добавил, что по времени легализации абортов и их числу Россия «впереди планеты всей».

«Безжалостно, с улыбкой, с удовлетворением убивают собственных детей. Да когда же вы остановитесь? Массовое убийство русскими людьми русских детей — страшнее Холокоста», — заявил он на медицинском форуме «Охрана репродуктивного здоровья семьи и ребенка: новые технологии и медицинская этика».

Ранее Смирнов выступал против технологического развития — еще в 2014 году он призывал законодательно регулировать доступ детей и подростков (до 21 года) в интернет и к компьютерным играм. Такое решение, по мнению протоиерея, должно было оградить неокрепшую психику детей от нежелательной информации и предотвратить «страшные преступления».

В 2019 году священник повторно набросился на технологическое развитие России. На этот раз возмущение у него вызвала компьютеризация школ. Смирнов был убежден, что это «программа отупления» и что из-за появления новых технологий обучения дети перестают воспринимать информацию.

Про русский народ

Суровой критике Димитрия Смирнова периодически подвергался русский народ. Чаще всего доставалось русским женщинам. Смирнов заявлял, что они просто «не хотят трудов», поэтому русский народ вымрет через три поколения. Вину за то, что в России много абортов, протоиерей решил возложить именно на женщин.

«Трудно же деточек зачинать, вынашивать, кормить. Гораздо лучше в офисе сидеть — губки накрасила, причесочку себе сделала. Мы сами себя уничтожаем: миллионы абортов в год, разводы бесчисленны», — убеждал Смирнов своих слушателей.

В другом своем выступлении Смирнов заявил, что все гражданские жены на самом деле просто бесплатные проститутки, «временная утеха».

Неохота сказать, что „я бесплатная проститутка“, поэтому говорят: „У меня гражданский брак“. Здрасьте! Да нет, ты просто бесплатно оказываешь услуги — и все, а так тебя никто за жену не считает Димитрий Смирнов.

Русских мужчин Смирнов тоже характеризовал не самым лучшим образом — как национальную трагедию. Он заявил, что русские мужчины стали синонимом слабости, а виновато в этом «женское воспитание», малодетность и отсутствие физического труда.

«Школа — вся женская, церковь — вся женская, дома мамаша — она своего мужа, который маменькин сынок, он скручен в бараний рог, и он, даже жену себе когда ищет, ищет себе вторую маму, чтобы можно было к груди припасть и телевизор смотреть. Что он может? Спортом, что ли, заниматься? Нет, он может кричать: „Шайбу! Шайбу!“», — заключил Смирнов.

Про мусульман и атеистов

Еще одним громким поводом для высказываний оказались религии и жизненные убеждения людей. Например, мусульман, в отличие от атеистов, Смирнов хвалил. По его словам, современный мусульманин — в отличие от христианина — знает, что угодно Богу. И вообще, мусульмане, по мнению протоиерея, зачастую «ближе ко Христу», поэтому и «будущее за мусульманами».

Даже исламский терроризм в глазах Смирнова оказался богоугодным, правильным с точки зрения веры деянием.

«А почему эти юноши (смертники — прим. ред.) умирают? Потому, что они не хотят, чтобы у них было государство, которым правят педерасты. Они не хотят, чтобы вот эта эстрада похабная к ним пришла. <…> Они не хотят расшатывания своих устоев. Прежде всего, семейных. Вот за что они умирают», — объяснил он.

Зато атеисты, по мнению Смирнова, в России непоследовательные. По его убеждению, «последовательный атеист должен покончить самоубийством».

«Потому что нет смысла „жить, учиться и бороться“, если после смерти только лопух вырастет. Уж лучше сразу в гроб. Но этого же нет? Значит, атеисты — это не настоящие. Боятся чего-то», — сказал Смирнов.