Летучая проверила санбезопасность на участках голосования

Она отметила, что столичные жители могут проголосовать несколькими способами (дистанционно, очно, на дому — прим. ред.). В ее ролике также присутствовали избиратели из Южной Кореи и Франции. Они рассказали, как проходит процесс голосования во время пандемии в их странах.

Также о санитарных мерах рассказали глава Роспотребнадзора Анна Попова и председатель ЦИК Элла Памфилова. Председатель ЦИК продемонстрировала ведущей, как проходит голосование. Она пояснила, что на участках соблюдается поточность — избиратели не сталкиваются друг с другом.

«Кабинки избирательные развернуты к стене, но они без дверцы, то есть не придется руками касаться ни одного предмета», — добавила Попова.

У участка, на который пришла Летучая, был дезинфицирующий коврик для обуви. Ведущей бесконтактным методом измерили температуру, она надела маску и перчатки, на растоянии в полтора метра показала члену избирательной комиссии свой паспорт и получила бюллетень.

Голосование по поправкам к Конституции проходит с 25 июня по 1 июля. За четыре дня свой голос отдали более 40 миллионов россиян. На текущий момент явка составляет 37,2%.