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    05 декабря 2021, 16:00

    Ротару накричала на сотрудника сцены на съемках «Песни года»

    Певица София Ротару накричала на работника сцены на съемках концерта «Песня года» в Москве

    Нина Петлинова

    4 декабря 2021 года в «Мегаспорте» в Москве прошел концерт «Песня года». В нем приняла участие София Ротару — время съемок мероприятия для телеэфира она накричала на одного из работников сцены.

    Ротару накричала на сотрудника сцены на съемках «Песни года»

    Об этом сообщила kp.ru. Издание отметило, что певица исполнила несколько песен и получила от поклонников бурные овации. Однако в какой-то момент шоу пошло не по плану. В перерыве между двумя номерами Ротару собирала цветы у поклонников, когда заметила работника сцены — он стоял в задних рядах, возле музыкантов и танцоров.

    Мужчина не должен был там находиться, и этот факт разозлил певицу. Она отвернулась лицом от зрителей, чтобы скрыть свои эмоции, и начала на него кричать.

    «Куда вышел?! Куда?!» — заявила Ротару.

    В ответ на это технический работник стремительно пропал со сцены.

    Ранее поклонники певицы предположили, что она может быть больна. Такой вывод они сделали из-за видео с одного из концертов — на нем заметно, что у Ротару трясутся руки. Промоутер Сергей Лавров опроверг эти слухи и напомнил о возрасте певицы.