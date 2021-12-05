Ротару накричала на сотрудника сцены на съемках «Песни года»

4 декабря 2021 года в «Мегаспорте» в Москве прошел концерт «Песня года». В нем приняла участие София Ротару — время съемок мероприятия для телеэфира она накричала на одного из работников сцены.

Об этом сообщила kp.ru. Издание отметило, что певица исполнила несколько песен и получила от поклонников бурные овации. Однако в какой-то момент шоу пошло не по плану. В перерыве между двумя номерами Ротару собирала цветы у поклонников, когда заметила работника сцены — он стоял в задних рядах, возле музыкантов и танцоров.

Мужчина не должен был там находиться, и этот факт разозлил певицу. Она отвернулась лицом от зрителей, чтобы скрыть свои эмоции, и начала на него кричать.

«Куда вышел?! Куда?!» — заявила Ротару.

В ответ на это технический работник стремительно пропал со сцены.

Ранее поклонники певицы предположили, что она может быть больна. Такой вывод они сделали из-за видео с одного из концертов — на нем заметно, что у Ротару трясутся руки. Промоутер Сергей Лавров опроверг эти слухи и напомнил о возрасте певицы.