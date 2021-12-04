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    04 декабря 2021, 10:36

    «Ей все-таки не 16». Промоутер ответил на слухи о болезни Софии Ротару

    Промоутер Лавров ответил на слухи о болезни Софии Ротару

    Дарья Морозова

    Поклонники Софии Ротару заподозрили у нее болезнь Паркинсона после видео с концерта, на котором у нее трясутся руки. Некоторые уверены, что подобный тремор характерен для этого заболевания.

    «Ей все-таки не 16». Промоутер ответил на слухи о болезни Софии Ротару

    Сайт kp.ru со ссылкой на источник сообщил, что весной Ротару лежала в неврологической клинике. Но она была в отдельном боксе, где не мог находиться никто, кроме врачей. Поэтому ее жалобы неизвестны.

    Промоутер Сергей Лавров также прокомментировал видео. По его словам, никакого заболевания у Ротару нет.

    «Вы посмотрите ее выступления десятилетней давности, там то же самое, певицу слегка потрясывает. Да, сейчас это более выражено, поскольку ей все-таки не 16, а 74 года», — отметил он.

    Лавров пояснил, что это, скорее всего, от волнения. Он уверен, что певица по-прежнему волнуется перед выступлениями, как и в начале карьеры. Промоутер предположил, что к этому могут добавляться скачки давления после перелетов, но ни о каком Паркинсоне речи не идет.

    «Надеюсь, уговорю ее на жирную точку, на два концерта в Питере и в Москве», — заключил он.