Энтони Хопкинс рассказал, за что ему было стыдно перед Оливией Колман на съемах «Отца»

Кинолента «Отец» стартовала в российском кинопрокате. Исполнитель одной из главных ролей в ленте Энтони Хопкинс рассказал, за что ему было стыдно перед своей коллегой на съемочной площадке Оливией Колман.

Хопкинс в интервью газете «Известия» рассказал, что в фильме есть сцена, где его герой флиртует с девушкой, роль которой исполнила Имоджен Путс, а потом вдруг начинает ей хамить и видит ее смущение.

«Когда я играл эти сцены, чувствовал себя страшно виноватым перед Оливией Колман, моей экранной дочерью», — поделился актер.

Хопкинс также рассказал, что им с Колман не потребовались долгие репетиции перед съемками. По его словам, если сценарий написан так хорошо, то «он становится маршрутом, которым нужно ехать, не сворачивая».

Актер отметил, что ему было очень приятно поработать со всеми его партнерами.

«У меня такой возраст, в котором ценишь не только то, что ты еще жив, но и то, как тебе повезло столько лет получать отличные роли и участвовать в первоклассных актерских ансамблях», — сказал Хопкинс.

Картина «Отец» режиссера Флориана Зеллера вошла в список номинантов на премию «Оскар». В фильме показана история возрастного жителя Лондона, дочь которого не хочет оставлять его одного перед переездом в Париж. Церемония объявления всех кандидатов на получение награды американской киноакадемии проходила в прямом эфире.