«На меня напали»: Прилучного госпитализировали с переломом черепа

У звезды сериала «Мажор» диагностировали перелом черепа, также у него сломана лицевая кость. Уточняется, что сотрудникам правоохранительных органов Прилучный сообщил об избиении.

«На меня напали», — заявил актер.

В настоящий момент полиция занимается расследованием произошедшего. По информации СМИ, после развода с Агатой Муцениеце актер стал злоупотреблять алкоголем.

Ранее Муцениеце рассказала, что решила съездить в загородный дом, где раньше жила со своим бывшим мужем Прилучным и детьми. Выяснилось, что он заколотил там дверь. В результате в дом у нее попасть не получилось. Девушка была очень удивлена этому.

Также она пожаловалась, что раньше это было ее жилье, а теперь она может приехать лишь в гости. Актриса поделилась, что после развода она чувствует себя гораздо счастливее чем в браке. Теперь она проживает в квартире в Москве.