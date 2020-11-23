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    23 ноября 2020, 10:33

    «На меня напали»: Прилучного госпитализировали с переломом черепа

    Полина Петрова

    Российского актера Павла Прилучного госпитализировали в тяжелом состоянии в Городскую клиническую больницу имени Пирогова. Артист добрался до нее самостоятельно, пишет сайт kp.ru.
    «На меня напали»: Прилучного госпитализировали с переломом черепа

    У звезды сериала «Мажор» диагностировали перелом черепа, также у него сломана лицевая кость. Уточняется, что сотрудникам правоохранительных органов Прилучный сообщил об избиении.

    «На меня напали», — заявил актер.

    В настоящий момент полиция занимается расследованием произошедшего. По информации СМИ, после развода с Агатой Муцениеце актер стал злоупотреблять алкоголем.

    Ранее Муцениеце рассказала, что решила съездить в загородный дом, где раньше жила со своим бывшим мужем Прилучным и детьми. Выяснилось, что он заколотил там дверь. В результате в дом у нее попасть не получилось. Девушка была очень удивлена этому.

    Также она пожаловалась, что раньше это было ее жилье, а теперь она может приехать лишь в гости. Актриса поделилась, что после развода она чувствует себя гораздо счастливее чем в браке. Теперь она проживает в квартире в Москве.