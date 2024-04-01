Эксклюзив 01 апреля 2024, 23:38 На Яну Троянову предложили завести уголовное дело за слова о Путине «Зов народа» предложил завести уголовное дело на Троянову за слова о Путине Anatoly Lomohov/Russian Look / Global Look Press

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За слова о «мечте убить» президента Владимира Путина на актрису Яну Троянову* предложили завести уголовное. В распоряжении «360» появился документ, подписанный председателем общественного движения «Зов народа» Сергеем Зайцевым.

Он инициировал обращения в СК РФ и прокуратуру по этому факту. По его мнению, Троянову* должны привлечь по статье об угрозе убийством.

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«Общественным движением „Зов Народа“ были обнаружены видеоматериалы <…>, которые свидетельствуют об угрозе убийством в адрес президента Российской Федерации Владимира Путина. Так, иностранный агент, актриса Яна Троянова* в своем последнем выступлении в передаче украинского пропагандиста Дмитрия Гордона* высказала угрозы убийством в адрес президента России Владимира Путина», — отметили в документе.

Ранее Троянова*, сыгравшая Ольгу в одноименном сериале на телеканале ТНТ, не смогла оспорить свой статус иноагента. Суд встал на сторону Минюста. Артистка заявила, что не получала финансирование от зарубежных источников. Однако в Минюсте посчитали, что Троянова* попала под иностранное влияние.

* Включены Министерством юстиции России в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента