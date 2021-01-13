На фото с протестов в Вашингтоне нашли Чака Норриса. Но это оказался «двойник»

Звезду американских боевиков Чака Норриса заподозрили в участии в протестных акциях в Вашингтоне на прошлой неделе. Артист опроверг подобные заявления, заявив о своей приверженности закону и порядку.

Снимок, на котором запечатлен похожий на 80-летнего Норриса мужчина, появился в Instagram. Но по-настоящему внимание на него обратили после публикации в Twitter. Об этом рассказало издание Page Six.

«Погодите, мы не станем упоминать тот факт, что Чак Норрис присутствовал на мятеже MAGA?» — написал автор поста. Позже он удалил публикацию, сославшись на недостаток информации и озвученное представителем актера опровержение.

Последний назвал изображенного на фото мужчину подражателем и заявил, что «Чак намного красивее». По его словам, артист находился и по-прежнему находится в Техасе со своей семьей.

Сам Чак Норрис не остался в стороне и ответил в Twitter на слухи про участие в протестах в Вашингтоне.

«Недавно я узнал, что во время беспорядков в Вашингтоне был двойник Чака Норриса. Это не я, меня там не было. В нашем обществе нет места насилию любого рода. Я всегда буду за закон и порядок», — заявил актер.