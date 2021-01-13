Американка сдала штурмовавших Капитолий родителей. Теперь она побирается в интернете, чтобы собрать деньги на учебу

18-летняя американка Хелена Дюк узнала своих родителей на видео, которое сняли при штурме Капитолия. Она опубликовала их имена в Twitter — теперь родственникам американки грозит серьезное наказание. После этого девушка открыла сбор средств на свое обучение, потому что больше не сможет получать деньги от семьи. Многие поддержали ее: за день на счету набралась более 12 тысяч долларов.

Хелена опубликовала пост, в котором написала имена своих мамы, тети и дяди — все они были участниками беспорядков у Капитолия. Девушка уточнила, что решила так отомстить семье, потому что родные не пускали ее участвовать в акциях Black Lives Matter.

«Привет, мам, а помнишь, как ты запретила мне ходить на протесты BLM, потому что они могут стать жестокими? <…> Это ты?», — написала она.

Твит моментально стал вирусным — им заинтересовались не только полицейские, который активно искали всех участников беспорядков, но и простые жители США. Они рассказали, что в их семьях также возникли проблемы, потому что их родственники продолжают поддерживать Дональда Трампа.

Уверена в своей правоте

Хелена уверена, что не сделала ничего плохого. Она объяснила, что расстроена действиями своих родственников, а также их лицемерным поступком. Американка вспомнила прошлогодние события: когда мать узнала про участие дочери в акции BLM, она сказала, что девушке не рады в доме, потому что это — жестокая организация.

«Я была убита горем из-за того, что моя мама так смотрит на мир, и что она не позволяла мне выражать свои взгляды. Но разрешать им действовать таким образом я не могу. Я разочарована тем, что должна оставаться частью этой семьи. Я не чувствую себя в безопасности», — отметила она.

Хелена также подчеркнула, что уверена — родные должны понести наказание за свои действия. Им грозит реальный тюремный срок, потому что избранный президент США Джо Байден назвал сторонников Трампа, которые ворвались в Капитолий, «внутренними террористами». Это серьезное обвинение, за которое могут осудить на долгие годы заключения.

Многие пользователи поддержали решение Хелены. Они заявили, что поступили бы также в такой ситуации — даже если бы в беспорядках у Капитолия участвовали самые близкие люди.

Заработок на скандале

После того, как девушка стала популярной за счет истории с родителями, она открыла сбор средств на свое обучение. 18-летняя Хелена отметила, что не знает, чем будет платить за свое образование, потому что у нее нет достаточной финансовой поддержки.

«У меня есть мечта однажды стать адвокатом, но мне нужна помощь, чтобы воплотить ее. Я надеюсь поступить в колледж, а потом поступить в Корпус мира. В конце концов, я надеюсь поступить в юридическую школу. Я хочу сделать мир лучше, мне просто нужна помощь», — написала Хелена.

Многие не остались равнодушны к ее просьбе. На момент публикации статьи донаты отправили почти 400 человек — за сутки они собрали более 12 тысяч долларов. При этом Хелена поставила цель накопить 150 тысяч.

Многие из пожертвовавших средства оставили комментарии со словами поддержки.

«Так жаль, что с вами так обращаются те, кто должен любить и поддерживать вас безоговорочно. Никогда не забывайте, что вы не одиноки. Дайте нам знать, если вам что-нибудь понадобится!»

«Мне очень жаль, что ваша мать, похоже, очень психически больна и, похоже, отвергла вас — своего собственного ребенка. Оставайтесь сильной».

«Мисс Хелена, вы совершили трудный поступок, и мир от этого стал лучше. У меня немного денег, но тем, что есть, я могу поделиться. Получайте удовольствие в юридической школе!»

Некоторые пользователи объяснили, почему решили помочь ей деньгами.

«Не потому, что она рассказала о своей семье, а потому, что они предпочли ненависть любви, и ей нужно знать, что люди поддерживают ее».