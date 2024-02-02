Знаменитости 02 февраля 2024, 05:48 «На донышке». Стало известно, как живет Диана Шурыгина после скандала на ТВ Диана Шурыгина зарабатывала продажей интимных фото после скандала на ТВ Freepik

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Семь лет назад вышел первый выпуск передачи «Пусть говорят» с Андреем Малаховым с Дианой Шурыгиной. Как все это время жила скандальная звезда ТВ-шоу и чем она сейчас занимается, выяснил Пятый канал.

Впервые на экранах 16-летняя Шурыгина появилась в начале 2017 года. В программе Малахова она рассказала, что на вечеринке в загородном доме ее изнасиловали. По ее словам, в коттедже был не только алкоголь, но и запрещенные вещества, но она выпила только водки «на донышке». Мужчина свою вину отрицал, но суд признал его виновным и приговорил к лишению свободы.

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После серии программ на Первом канале Шурыгина получила всероссийскую известность. При этом одни люди ее защищали, а другие осуждали.

Девушка тем временем начала сотрудничать с режиссерами, блогерами и дизайнерами, а вскоре переехала в Москву. Здесь на некоторое время из-за общественного осуждения она подсела на психотропные препараты, лежала в рехабе, избавляясь от зависимости.

Осенью 2017 года она вышла замуж за видеооператора Первого канала Андрея Шлягина, но брак продлился всего два года. Выяснилось, что Шурыгина изменяла ему с миллионером, но и с ним она недолго прожила. Пара рассталась, девушка осталась без денег.

Сейчас скандальная звезда ТВ-шоу живет на Мальдивах, зарабатывая продажей своих интимных фотографий. Также Шурыгина занимается виртуальным сексом с обеспеченными поклонниками. По ее словам, она уже простила своего насильника и даже объяснила изнасилование тем, что его якобы подставили девушки, которые были на той же вечеринке в коттедже.

Ранее учителя московской школы заподозрили в совращении нескольких школьниц. По словам матери 13-летней девочки, в личном чате он просил ее прислать ему интимные фото.