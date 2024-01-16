Криминал 16 января 2024, 13:33 Учителя в Москве задержали по подозрению в совращении учениц Baza: учителя истории задержали в Москве по подозрению в совращении учениц РИА «Новости»

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Учителя московской школы заподозрили в совращение нескольких несовершеннолетних учениц из школы, в которой он преподавал. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Как стало известно авторам статьи, правоохранители возбудили уголовное дело на 27-летнего учителя истории. Впервые обращение поступило от мамы 13-летней девочки. Женщина случайно увидела личный чат дочери с учителем, где тот просил прислать ему интимные фото.

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Позже оказалось, что учитель переписывался в таком ключе с еще несколькими ученицами. В понедельник, 15 января, заявления в полицию поступили от родителей 14-летней и 17-летней девочек. Они отметили, что с сентября прошлого года педагог соблазнял учениц и совершал в отношении них «действия сексуального характера».

Оперативники предполагают, что пострадавших девушек могло быть на самом деле значительно больше.

Ранее оперативника УгРО в Екатеринбурге взяли под стражу по подозрению в совращении школьницы.