На Башарова не стали возбуждать уголовные дела из-за жалоб его экс-жен

«После проверок 7 марта 2015 года и 5, 6 января 2019 года вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовных дел, которые Химкинской городской прокуратурой Московской области и прокуратурой Новомосковского административного округа Москвы не отменены», — говорится в сообщении.

Проверку провели специально — по запросу зампреда комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксаны Пушкиной.

Ранее артист Марат Башаров рассказал в эфире одного из федеральных каналов, что поднимал руку на своих жен.