27 апреля 2020, 10:59
Башаров рассказал об избиении Архаровой
Марат Башаров, актер и телеведущий, в эфире телепередачи «Секрет на миллион» впервые рассказал, почему он поднял руку на свою бывшую супругу Екатерину Архарову. Об этом сообщил сайт Kp.ru.
По словам актера, после свадьбы он узнал, что у его жены сильное пристрастие к алкоголю. Когда она выпивала, становилась неконтролируемой. Ему даже приходилось запирать Екатерину. Он рассказал, что однажды Архарова полезла в драку на дне рождения их знакомого.
После этого случая Башаров попросил родителей Архаровой купить ей билет домой. Они месяц не общались, и артист принял решение развестись. Екатерина приехала к нему на дачу и устроила, по его словам, разборки. Он предложил жене развестись и попытался выставить ее из дома.
«Я ей врезал. Не бил много раз. Я ей врезал один раз, позвонил ее отцу и сказал: „Заберите, пожалуйста, свою дочь“. Это была истерика», — поделился Башаров.