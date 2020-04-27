Башаров рассказал об избиении Архаровой

По словам актера, после свадьбы он узнал, что у его жены сильное пристрастие к алкоголю. Когда она выпивала, становилась неконтролируемой. Ему даже приходилось запирать Екатерину. Он рассказал, что однажды Архарова полезла в драку на дне рождения их знакомого.

После этого случая Башаров попросил родителей Архаровой купить ей билет домой. Они месяц не общались, и артист принял решение развестись. Екатерина приехала к нему на дачу и устроила, по его словам, разборки. Он предложил жене развестись и попытался выставить ее из дома.

«Я ей врезал. Не бил много раз. Я ей врезал один раз, позвонил ее отцу и сказал: „Заберите, пожалуйста, свою дочь“. Это была истерика», — поделился Башаров.