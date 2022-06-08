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    08 июня 2022, 00:54

    «Мы все сделали правильно». Джонни Депп поблагодарил поклонников за поддержку

    Джонни Депп поблагодарил поклонников за поддержку

    Дарья Бунякова

    Джонни Депп в очередной раз обратился к своим поклонникам после победы в суде. Он поблагодарил своих фанатов за поддержку, которые они оказывали на протяжении всего рассмотрения дела против бывшей жены актера Эмбер Херд.

    «Мы все сделали правильно». Джонни Депп поблагодарил поклонников за поддержку

    «Обращаюсь ко всем моим драгоценным, верным и непоколебимым сторонникам. Мы везде были вместе, мы все видели вместе, мы прошли по одной и той же дороге вместе. Вместе мы все сделали правильно. А все потому, что вам было не безразлично. Теперь мы вместе пойдем вперед», — сказал Депп в своем видеообращении, опубликованном в соцсети.

    Он добавил, что даже не знает, как благодарить своих поклонников за поддержку. В конце видео актер сказал всем спасибо.

    Ранее суд присяжных признал Херд виновной в клевете на Деппа. Актриса обвиняла бывшего мужа в сексуальном насилии. Депп пытался отсудить у экс-возлюбленной 50 миллионов долларов, а она подала встречный иск на 100 миллионов долларов. В итоге суд обязал актрису выплатить 15 миллионов долларов, а ее бывшего супруга — два миллиона долларов.