«Мы все сделали правильно». Джонни Депп поблагодарил поклонников за поддержку

Джонни Депп в очередной раз обратился к своим поклонникам после победы в суде. Он поблагодарил своих фанатов за поддержку, которые они оказывали на протяжении всего рассмотрения дела против бывшей жены актера Эмбер Херд.

«Обращаюсь ко всем моим драгоценным, верным и непоколебимым сторонникам. Мы везде были вместе, мы все видели вместе, мы прошли по одной и той же дороге вместе. Вместе мы все сделали правильно. А все потому, что вам было не безразлично. Теперь мы вместе пойдем вперед», — сказал Депп в своем видеообращении, опубликованном в соцсети.

Он добавил, что даже не знает, как благодарить своих поклонников за поддержку. В конце видео актер сказал всем спасибо.

Ранее суд присяжных признал Херд виновной в клевете на Деппа. Актриса обвиняла бывшего мужа в сексуальном насилии. Депп пытался отсудить у экс-возлюбленной 50 миллионов долларов, а она подала встречный иск на 100 миллионов долларов. В итоге суд обязал актрису выплатить 15 миллионов долларов, а ее бывшего супруга — два миллиона долларов.