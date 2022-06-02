«Я потеряла право говорить свободно». Эмбер Херд отреагировала на вердикт суда

Актриса Эмбер Херд сообщила о своем разочаровании решением суда присяжных, который признал ее виновной в клевете на бывшего супруга за статью о сексуальном насилии. По мнению женщины, ее доказательства не смогли перевесить влияние и власть Джонни Деппа.

«Разочарование, которое я испытываю, превыше всяких слов. Гора доказательств, которую я представила, оказалась недостаточна против непропорциональной силы, влияния и власти моего бывшего мужа», — сообщила Херд в своих соцсетях.

Еще больше она оказалась разочарована тем, какое значение вердикт будет иметь для других женщин. Херд назвала произошедшее откатом от идеи о том, что насилие против женщины должно восприниматься серьезно. По ее мнению, адвокатам удалось убедить присяжных «не обращать внимание на основополагающий принцип свободы слова».

«Мне грустно, что я проиграла, но еще грустнее мне от того, что я потеряла право говорить свободно и открыто, право, которое, я думала, что имела, будучи американкой», — заявила Херд, напомнив, что аналогичный иск в Великобритании она выиграла.

Ранее стало известно, что суд присяжных после трех дней обсуждений по итогам продолжавшегося более полутора месяцев процесса признал Херд виновной в клевете на бывшего мужа Джонни Деппа. Он пытался отсудить у бывшей супруги 50 миллионов долларов за статью, где она писала о насилии, не называя его имя. Она подала встречный иск на 100 миллионов долларов.

Присяжные решили, что актриса оговорила бывшего супруга и постановили выплатить ему 15 миллионов долларов. Одновременно с этим они присудили Деппу выплатить экс-супруге два миллиона долларов.