Актриса Зендая попала в рейтинг самых влиятельных людей мира

Американская актриса Зендая попала в список 100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time. Знаменитость также украсила обложку выпуска. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на WWD.

На первых страницах выпуска разместились также певица Мэри Джей Блайдж, актер Симу Лю, премьер-министр Барбадос Мия Моттли и исполнительный директор Apple Тим Кук. Зендая предстала на обложке в платье Valentino от кутюр. Девушку также украшали аксессуары Bulgari. Образ для актрисы собирала ее стилист Ло Роуч.

Кроме того, Зендея дала интервью, в котором рассказала о самых запоминающихся моментах 2021 года. Девушка выделила Венецианский кинофестиваль, где она предстала перед публикой в компании Тимоти Шаломе — партнером по фильму «Дюна». Еще одним знаковым событием стала премьера фильма «Человек-паук: Нет пути домой». Это мероприятие девушка посетила вместе со своим парнем Томом Холландом.

«Это был очень особенный вечер. Там были я, Том и Джейкоб [Баталон], и мы просто обнимали друг друга и плакали в этом большом театре. <…> Это было искусство, имитирующее жизнь в полной мере. Это было так необычно», — вспоминала актриса.