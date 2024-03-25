Общество 25 марта 2024, 18:59 «Почему молчат?» Пригожин осудил западных звезд за молчание о теракте в Crocus City Hall Продюсер Пригожин раскритиковал западных звезд за молчание о теракте в «Крокусе» РИА «Новости»

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Продюсер Иосиф Пригожин резко раскритиковал западных знаменитостей за их молчание о теракте в Crocus City Hall. Его слова передало издание «Москва-24».

Пригожин возмутился из-за игнорирования западными артистами трагедии в концертном зале, где многие из них выступали. Он считает, что демонстративное молчание вызвано политическими мотивами.

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«Артисты всего мира, самые большие звезды. Почему они молчат? <…> Или они все по политическим мотивам, по двойным стандартам?» — сказал продюсер.

Он отметил, что Crocus City Hall был своего рода вторым домом для него и его жены, певицы Валерии. Пригожин также назвал его самым комфортным концертным залом.

Валерия добавила, что эта площадка отличалась невероятной теплотой.

«Здесь была совершено удивительная добрая атмосфера. И то, что покусились на это место… Столько людей погибло, это невозможно представить», — подчеркнула певица.

В завершение Пригожин подчеркнул, что уровень безопасности в Crocus City Hall всегда был на высоком уровне. Охрана строго проверяла даже его самого.

Теракт в концертном зале произошел в пятницу, 22 марта. Его жертвами стали 137 человек. Четырех участников нападения задержали при попытке пересечения границы в Брянской области.