Знаменитости 03 декабря 2023, 03:37 Музыкант из глубинки разорился, продав квартиру ради дуэта с Инстасамкой StarHit: липецкий музыкант продал квартиру ради дуэта с Инстасамкой и разорился ru.freepik.com

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Участник музыкального шоу «Залетай в тренды» Кирилл Леликов из Липецка продал квартиру ради дуэта с Инстасамкой и разорился. Историю провинциального музыканта рассказало издание StarHit.

Молодой человек начал проект K.KRASH два года назад, за это время было много взлетов и падений. Кирилл попал в финал шоу и покорил публику. Начинающий музыкант попал в команду Инстасамки (настоящее имя — Дарья Зотеева) и решил, что нужно использовать этот шанс.

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«Это шанс. Меня выбирает артист номер один в чартах для совместной песни. Я не знаю, когда еще мне бы выпала такая возможность. И я принимаю самое рискованное решение в своей жизни», — рассказал Леликов.

Леликов продал квартиру в Липецке и вложил все деньги в раскрутку трека с Инстасамкой. Однако совместный трек не попал ни в один чарт. Звездная исполнительница отказалась от поддержки.

Ранее скандально известная певица встретилась с главой Лиги безопасного интернета, членом Общественной палаты России Екатериной Мизулиной. Инстасамка пообещала удалить все треки, в которых есть мат и пропаганда наркотиков.