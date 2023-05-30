Знаменитости 30 мая 2023, 04:01 Инстасамка пообещала Мизулиной не петь о наркотиках и меньше материться Глава Лиги безопасного интернета Мизулина провела встречу с певицей Инстасамкой Telegram-канал Директора Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной

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Скандально известная певица Инстасамка (настоящее имя — Дарья Зотеева) встретилась с главой Лиги безопасного интернета, членом Общественной палаты России Екатериной Мизулиной. Об этом политик рассказала в своем Telegram-канале. По ее словам, артистка пообещала удалить все треки, которые содержат опасную информацию.

По информации Telegram-канала Shot, Инстасамка планирует убрать из своих песен все упоминания о наркотиках. Также она станет меньше материться и пропагандировать разврат. Издание отметило, что певица определилась со своим будущим — она переберется из Дубая в Москву.

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В январе Екатерина Мизулина обвинила Дарью Зотееву в рекламе магазинов по продаже наркотиков. По словам главы Лиги безопасного интернета, действия исполнительницы подпадают под статью 228 Уголовного кодекса. Активистка заявила, что будет ждать приезда Инстасамки, а до тех пор попросит региональные власти отменить концерты, потому что ее треки развращают поклонников артистки.

Позже правоохранители организовали проверку певицы на факт неуплаты налогов. ФНС приостановила операции по ее банковским счетам.