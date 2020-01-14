Музыкант Animal ДжаZ рассказал о подробностях ДТП под Ульяновском

Ранее стало известно о ДТП, в которое угодил автомобиль вокалиста группы Animal ДжаZ Александра Красовицкого под Ульяновском. Машину занесло на узкой заснеженной трассе, и она влетела в отбойник. Отмечается, что музыканты направлялись на концерт в Самару. По словам Заранкина, авария произошла из-за гололеда на дороге.

Кроме того, музыкант рассказал, почему в автомобиле находились лишь двое музыкантов.

«Мы передвигались на собственной легковой машине, поскольку мы делаем это не в рамках группы Animal ДжаZ, а в рамках группы Zero People, в которой только два человека. У нас осталось 12 концертов, будем искать транспорт», — поделился Заранкин.

Ранее в Instagram-аккаунте вокалиста Александра Красовицкого появилась информация о дорожном инциденте в Ульяновской области. На фото видно, что автомобиль сильно поврежден в результате удара, однако артист заверил, что он с коллегой в полном порядке.